Vietri sul Mare, incidente in moto per Aida Nizar

Incidente per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Aida Niza a Vietri sul Mare.

La curiosità

La donna ha voluto registrare un video per annunciare la sua partecipazione a Villa Paradiso, locale situato a Termoli, e per farlo si è messa alla guida di un motorino, senza casco, su un tratto di strada in discesa. La sequenza è stata pubblicata sul suo profilo Instagram. Nella parte finale del video, che non è stato pubblicato però sui profili social della spagnola, si vede l’ex concorrente del Gf Vip perde il controllo del mezzo finendo contro un muretto. I passanti si sono immediatamente fermati per soccorrerla, ma, fortunatamente, l’avvenente spagnola non ha riportato gravi danni.