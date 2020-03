Incidente tra due auto ad Agropoli: una finisce contro il bar

Tragedia sfiorata, venerdì sera, ad Agropoli, dove due automobili si sono scontrate all’incrocio tra via della Libertà e via De Gasperi. L’impatto è stato violentissimo ed entrambe le vetture sono finite sul marciapiede davanti ad un bar.

La paura

Fortunatamente, in quel momento, non c' erano pedoni. Non risultano feriti. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.