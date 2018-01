Pastena, incidente tra due auto in un incrocio

Paura, questo pomeriggio, all’incrocio tra via Rocco Cocchia e via Ricci, nel quartiere Pastena a Salerno, dove due automobili (una Renault e una Mercedes) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Sembra che il conducente di una delle vetture non abbia rispettato la segnaletica verticale.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 insieme ai vigili urbani. Fortunatamente non risultano esserci gravi feriti.