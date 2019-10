Incidente a Salerno, auto contro motorino: ferite madre e figlia

Paura, questa mattina, in pieno centro a Salerno, dove un’automobile si è scontrata con un motorino all’incrocio tra via Sabatini e via Lista, nei pressi del Teatro Verdi.

I soccorsi

Sul ciclomotore viaggiano tre persone. E tra queste una donna e la sua bambina che sono rimaste lievemente ferite. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”. Per fortuna le loro condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Municipale.