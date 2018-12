Investe una ragazzina e scappa, vicino a piazza San Francesco: centauro identificato

Tensione, nel primo pomeriggio di oggi, a Salerno, all’incrocio tra via Pellecchia e via Grafeo, nei pressi di piazza San Francesco: uno scooter, infatti, per cause da accertare, ha travolto una ragazzina.

Gli accertamenti

L’investitore, momentaneamente caduto, non ha provveduto al soccorso ed è scappato via: un medico presente sul posto ha prestato le prime cure alla malcapitata ed annotato la targa dello scooter. La ragazza è stata soccorsa e condotta presso l'ospedale Ruggi di Salerno per le cure del caso. Indagano, intanto, le forze dell'ordine, sul sinistro: è stato già identificato il centauro che l'ha investita.