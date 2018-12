Due incidenti in poche ore, investiti un uomo e un anziano ad Albanella e ad Agropoli

Mattinata da dimenticare, in Cilento. Due persone sono state investite nella giornata: una ad Albanella e l’altra ad Agropoli. Stamattina, sulla Sp11, nel primo caso, un quarant’enne stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto. Immediato il trasferimento presso l’ospedale di Roccadaspide: per il malcapitato, ferite al torace guaribili in sette giorni, come riporta Infocilento.

Il secondo sinistro

Ad Agropoli, tra via Risorgimento e via Benedetto Croce, un anziano è stato investito mentre attraversava la strada ed è stato condotto presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per i controlli del caso. Tanta tensione, ma nessuna drammatica conseguenza.