Eboli, bimbo investito nei pressi del cinema: illeso

Dramma sfiorato, ieri, in via Nobile ad Eboli: un bimbo straniero di 8 anni è stato investito da un’auto, poco dopo mezzanotte, nei pressi del Cinema Italia.

Il miracolo

Miracolosamente illeso, il bambino che, ad ogni modo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, per lui, solo un forte spavento.