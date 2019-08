Investita da un'auto a Nocera Inferiore: in gravi condizioni una 54enne

E' stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, la donna di 54 anni investita da un'auto questa mattina, poco prima delle 6, in via Barbarulo, a Nocera Inferiore.

Il dramma

La donna, che usa le stampelle per spostarsi, come riporta Telenuova, sarebbe stata sbalzata a diversi metri di distanza. Sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi, Si indaga.