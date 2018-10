Incidente a Capezzano, giovane investita da un'auto

Paura, stamattina, a Capezzano, frazione di Pellezzano: una giovane è stata investita mentre attraversava la strada in via De Vita. La malcapitata stava raggiungendo la fermata del bus intorno alle ore 8, quando un’auto, forse anche a causa dell'asfalto scivoloso, l'ha travolta.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso la ragazza che, con traumi alla schiena e dolori all’anca, come riporta Zerottonove, è stata condotta all'ospedale Ruggi, per le cure del caso. Accertamenti in corso.