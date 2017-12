Va a far visita alla figlia a Napoli: investita e uccisa una donna di Pontecagnano

Tragedia a Napoli: una 72enne originaria di Pontecagnano è stata travolta e uccisa da un’auto mentre si stava recando a casa della figlia. Annamaria Colucci è morta per le ferite riportate nell’incidente avvenuto in via Michelangelo da Caravaggio, nel quartiere Fuorigrotta.

L'incidente

Era in compagnia del marito quando una Smart l'ha investita: purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. La vittima è morta dopo essere stata trasportata al Fatebenefratelli.