Incidente a Nocera Inferiore: auto investe due ragazzine in pieno centro

Brutto incidente, a Nocera Inferiore, ieri sera. Due ragazze sono state investite in pieno centro intorno alle 21.30, precisamente in via Barbarulo, all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele.

Il fatto

Una 40enne era a bordo della propria auto insieme ai due figli, quando per ragioni ancora da chiarire ha travolto una 16enne di Nocera Inferiore e una 15enne di Sant’Egidio Montalbino. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, allertate da un passante, che hanno condotto le due malcapitate presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e il nosocomio di Sarno. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero riportato dei traumi contusivi: nessuna gravissima ferita. Accerramenti in corso.