Incidente a Vietri: auto travolge un uomo sulle strisce pedonali (cancellate)

Brutto incidente, stamattina, sulla Statale 18 Tirrena inferiore nel comune di Vietri sul Mare, in direzione Cava dei Tirreni. Come riporta Salernonotizie, un uomo è stato investito da un'auto sull’attraversamento pedonale che collega le scale che dalla stazione di Vietri portano giù in paese.

I soccorsi

Diverse, le segnalazioni inerenti alla pericolosità di quel tratto di strada, con le strisce pedonali ormai cancellate. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118: si indaga.