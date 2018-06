Tragico incidente ad Ispani: si schianta con l'auto contro un palo e muore

Drammatico incidente, questa mattina, ad Ispani, in località Torre Normanna. Un’auto, un’Audi A6, con a bordo una 55enne del posto, per cause da accertare, si è schiantata contro il palo in cemento di supporto al cancello di una proprietà privata.

La tragedia

Alcuni residenti del posto hanno allertato i soccorsi: fatale, purtroppo, l'impatto per G.P., la 55enne che è morta poco dopo essere stata portata in ospedale. Sul posti, i carabinieri di Sapri, i vigili del fuoco di Policastro Bussentino e i sanitari del 118. Si indaga.