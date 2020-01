Incidente a Lancusi di Fisciano: tamponamento a catena, traffico in tilt

Incidente nel comune di Fisciano, nel pomeriggio di oggi, in via Allende. Come riporta Zerottonove, si è verificato un tamponamento a catena tra due vetture ed un pullman, nella frazione di Lancusi, nei pressi della facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno.

I disagi

Traffico in tilt, ma, dalle prime indescrizioni, nessuna grave conseguenza.