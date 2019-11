Incidente a Lancusi di Fisciano: mamma e bimbi in ospedale

Brutto incidente, questa sera, a Lancusi di Fisciano, lungo la strada regionale 88 dei Due Principati, al confine con Baronissi. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate: come riporta Zerottonove, in una delle 2 vetture erano a bordo una donna e due bambini. Tutti e tre sono rimasti lievemente contusi dopo l’impatto e, dunque, sono stati condotti all'ospedale Ruggi per gli accertamenti del caso.

Le indagini

Il conducente dell’altra auto coinvolta, invece, è rimasto illeso. Sul posto, dunque, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.