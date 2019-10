Incidente nel centro storico, a Salerno: un ferito in ospedale

Brutto incidente, nel pomeriggio, a Salerno, in Largo Annibale Sterzi. Per cause da accertare, infatti, un'auto e una moto si sono scontrate.

L'intervento

Sul posto, come riporta Zerottonove, Polizia Municipale e Croce Rossa: di un ferito, il bilancio del sinistro. Si indaga.