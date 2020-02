Incidente tra auto e moto a Battipaglia: grave un 28enne

Momenti di paura, domenica pomeriggio, lungo la litoranea di Battipaglia, dove una moto guidata da un ragazzo di 28 anni si è schiantata contro un’automobile (Renault Megane) condotta da un 39enne. Entrambi sono battipagliesi. L’impatto, verificatosi in località Spineta, è stato violentissimo.

I soccorsi

A chiamare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due uomini al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza”. Il 28enne è tuttora ricoverato in prognosi riservata a causa di un trauma cranico; solo qualche contusione, invece, per il conducente della vettura. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro per accertarne le responsabilità.