Incidente in Litoranea, tra auto e furgone: mamma e figlio in ospedale

Brutto incidente in litoranea, a Battipaglia: una Fiat Panda, per cause da accertare, si è scontrata con un furgone. A bordo dell'auto, mamma e figlio che sono finiti in ospedale: per il 13enne, una prognosi di 40 giorni, mentre per la madre 30 giorni.

Gli accertamenti

Intanto, ferito, ma in modo non grave, il conducente del furgone: accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.