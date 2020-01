Incidente tra auto a Battipaglia: due feriti, uno è grave

Paura, sabato pomeriggio, lungo la litoranea a Battipaglia, dove due automobili (Oper Meriva e Ford Fiesta) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimasti feriti i due conducenti: un 30enne e un 46enne, entrambi residenti nella città della Piana del Sele.

I soccorsi

Ad avere la peggio l’uomo alla guida della Ford Fiesta, che è stato trasportato d’urgenza all' ospedale "Santa Maria della Speranza" per un grave trauma cranico, mentre il conducente dell’Oper Meriva se l’è cavata con una prognosi di trenta giorni. Inevitabili disagi alla circolazione veicolare, con le auto dirette in litoranea che sono state dirottate verso l’Aversana.