Moto contro auto in litoranea a Battipaglia: 29enne in ospedale

Paura, questa mattina, in litoranea, a Battipaglia, dove un motociclista battipagliese di 29 anni si è schiantato contro un’automobile (Renault Megane), guidata da un 39enne sempre battipaglise, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Il violento impatto si è verificato in una curva dopo il rettilineo della località Spineta. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il 29enne in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Lievi ferite, invece, per il conducente della vettura.