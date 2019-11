Incidente tra due auto a Pontecagnano: soccorso un bimbo

Paura, oggi, lungo la litoranea a Pontecagnano, dove due automobili si sono scontrate nei pressi dell’“Isola Verde”.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto ferito un bimbo che è stato trasportato da un’ambulanza del Vopi all’ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno per un colpo di frusta. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi.