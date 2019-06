Incidente a Pontecagnano, scontro tra auto e moto: giovane ferito

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Provinciale 175 – Litoranea, dove un’automobile e uno scooter si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto, verificatosi nel territorio comunale di Pontecagnano, è rimasto ferito il giovane che era in sella alla moto, il quale è caduto rovinosamente sulla pista ciclabile. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli uomini di Strade Sicure per gli accertamenti di rito. Le condizioni di salute del ragazzo non sono gravi.