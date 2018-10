Incidente in litoranea, tra Salerno e Pontecagnano: tre feriti

Brutto incidente, stamattina, sulla litoranea tra Salerno e Pontecagnano Faiano. Due auto, infatti, per cause in corso di verifica, si sono scontrate.

Gli accertamenti

Nel sinistro, sono rimaste ferite tre persone che sono state condotte in ospedale per le cure del caso. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.