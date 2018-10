Scontro tra due auto in litoranea a Pontecagnano, quattro feriti: uno è grave

Paura, questa sera, in litoranea, nella curva che conduce all’Isola Verde di Pontecagnano, dove due automobili (Volkswagen Polo e Ford Fiesta) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

La dinamica

L’impatto è stato violentissimo. Sembra che una delle vetture, con a bordo extracomunitari presumibilmente ubriachi, si sia schiantata contro l’altra auto che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono giunte due ambulanze del Vopi insieme alla Croce Bianca. Una delle quattro persone rimaste ferite è in prognosi riservata.