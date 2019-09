Incidente a Pontecagnano, auto travolge moto: il conducente si dà alla fuga

Paura, verso le 21 di domenica, lungo la litoranea di Pontecagnano, dove un’automobile si è scontrata con una moto per cause in corso di accertamento. Il conducente della vettura non si è fermato per soccorrere le due persone che erano in sella al motociclo e si è dato alla fuga.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi che hanno medicato i due malcapitati chennao riportato varie escoriazioni e contusioni. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che ora sono sulle tracce del pirata della strada