Incidente sulla litoranea a Pontecagnano, auto contro moto: muore 35enne

Tragedia, questa mattina alle 8, lungo la litoranea di Pontecagnano Faiano, nei pressi del parco acquatico “Isola Verde”, dove si è verificato un incidente mortale.

La dinamica

Un’automobile, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una moto che, in pochi secondi, è stata avvolta dalle fiamme. A perdere la vita un centauro di 35 anni, G.U le sue iniziali, residente a Nocera Inferiore, mentre il conducente della vettura è rimasto illeso. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, un’ambulanza rianimativa della Croce Bianca e una del Vopi. La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Si attende l’arrivo del magistrato.

In aggiornamento

Gallery