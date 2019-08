Si ribalta con il calesse in litoranea a Pontecagnano: grave anziano

Paura, questa mattina, sulla litoranea di Pontecagnano, dove un uomo di circa 65 anni è rimasto coinvolto in un incidente con il suo cavallo: mentre stava per girare in una traversa, infatti, si è ribaltato con il calesse cadendo rovinosamente a terra.

I soccorsi

Sul posto sono giunte un’ambulanza rianimativa della Croce Bianca, i carabinieri e i vigili urbani. Il malcapitato è stato trasportato all’ ospedale San Leonardo in codice rosso. Nella caduta, infatti, ha riportato un trauma cranico e un trauma al torace. Per questo è stato subito intubato dall’equipe medica dell’ambulanza. Ora è in sala operatoria. La prognosi è riservata.