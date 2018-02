Tamponamento sulle colline di Cava de' Tirreni: due feriti

Paura, questa sera, sulle colline di Cava de’ Tirreni dove due automobili si sono tamponate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’incidente si è verificato, precisamente, in località Bagnara. Sono due le persone rimaste ferite che hanno rimportato un trauma ai ginocchi. Sul posto sono giunte le ambulanze dell’Humanitas, che le hanno prontamente soccorse.