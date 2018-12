Sbanda con il camion e resta in bilico sulla scarpata: salvato

Tragedia sfiorata, questa sera, in località Caffaro a Perdifumo, dove un grosso camion è uscito improvvisamente fuori dalla carreggiata rimanendo in bilico sulla scarpata.

L'intervento

Gli altri automobilisti di passaggio si sono fermati per assistere a ciò che stava per accadere. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a recuperare il tir grazie all’uso di una gru.Solo tanta paura per l'autista che ha rischiato di precipitare nel vuoto.