Incidente ad Eboli, auto travolge ciclista e fugge: si indaga

Paura, sabato sera, in località Cioffi ad Eboli, dove un ragazzo di 26 anni, originario del Mali, è stato travolto da un’automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. Nell’impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto. Il conducente della vettura, però, non si è fermato per correrlo.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il malcapitato in ospedale. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.