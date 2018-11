Incidente ad Eboli, grave un 70enne: fermato romeno ubriaco

Paura ad Eboli per un incidente stradale che si è verificato in località Cioffi, ad Eboli, dove due automobili (Audi e Fiat Punto) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Punto, un uomo di 70 anni, che è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Napoli, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e lesioni maxillo-facciali. Con lui, in auto, c’era anche il fratello, che, invece, è stato condotto all’ospedale di Eboli. A provocare il sinistro è stato il ragazzo romeno che era alla guida dell’Audi, il quale è risultato positivo all’alcoltest. Anche lui è ricoverato in ospedale, ma a Battipaglia. Su quanto accaduto indagano i vigili urbani ebolitani.