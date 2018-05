Bus contro due auto a Ravello, tre feriti in ospedale: traffico in tilt

Paura, questa mattina, in località Civita a Ravello, dove un autobus diretto ad Amalfi ha urtato due automobili ferme sulla carreggiata ferendo, in maniera non grave, due turisti provenienti dal Veneto, e provocando un forte rallentamento della circolazione stradale.

I soccorsi

Una donna originaria di Atrani, che era a bordo dell' autobus, ha riportato una contusione alle gambe a causa del violento impatto. E, per questo, è stata trasportata in ospedale insieme agli altri malcapitati.