Incidente a Teggiano, fuoristrada si ribalta in montagna: due feriti

Paura, questa mattina, in località Fontanelle a Teggiano, dove un fuoristrada, con a bordo tre uomini di Baronissi, si è ribaltato lungo una strada di montagna per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Ad accorgersi dell’incidente sono stati alcuni passanti che hanno telefonato al 118. Due di loro sono stati trasportati dalle ambulanze all’ospedale di Polla per via di ferite e contusioni. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo.