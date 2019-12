Incidente a Fisciano, auto sbanda e finisce nel burrone: ferito un giovane

Tragedia sfiorata, nel tardo pomeriggio di oggi, in località Gaiano di Fisciano, dove si è verificato un brutto incidente stradale.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, un’automobile guidata da un ragazzo originario dell’Est Europa ha invaso la corsia opposta e, dopo essersi schiantato contro il muro di un ponte, è precipitato nel burrone sottostante a causa dell’alta velocità. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno trasportato in ospedale, e i carabinieri che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Non è escluso che il giovane si trovasse in stato di ebbrezza.