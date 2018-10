Incidente a Mercato San Severino, violento tamponamento tra due auto: 4 feriti

Paura, oggi pomeriggio, in località Ospizio a Mercato San Severino, dove due automobili si sono tamponate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo, tanto da spaventare non solo le quattro persone che erano a bordo delle due vetture ma anche i passanti e gli altri automobilisti. Sul posto sono giunte le ambulanze de “La Solidarietà” di Fisciano, che hanno trasportato i quattro feriti al vicino pronto soccorso dell’ospedale “Gaetano Fucito”. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi. Traffico in tilt per diversi minuti.