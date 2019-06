Incidente tra due auto a Sala Consilina: uomo in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, in località Sant’Antonio a Sala Consiliina, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto ferito l’uomo che era alla guida di una Volkswagen che è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Polla ma sembra che le sue condizioni di salute non siano gravi. Illesa, invece, la conducente di una Peugeot. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.