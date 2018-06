Incidente in litoranea a Battipaglia: due feriti

Paura, ieri pomeriggio, sulla litoranea di Battipaglia, dove una moto si è scontrata con un’automobile (Fiat Panda) per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il 28enne che era in sella alla moto, il quale è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e una frattura alla spalla. Il conducente della vettura, invece, ha riportato lievi ferite. Sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine.