Incidente a Sala Consilina, auto contro palo della luce: ragazzo in ospedale

Paura, la scorsa notte, in località Trinità a Sala Consilina, dove un’automobile (Volkswagen Touran) si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto un ragazzo, che è stato trasportato all’ospedale “Curto” di Polla. Per i medici le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.