Incidente sulla Lungoirno: auto contro moto, sul posto i soccorsi

Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, sulla Lungoirno, nei pressi del parco dell'ex Salid. Un'auto ed una moto di grossa cilindrata, infatti, si sono violentemente scontrate: ad evere la peggio, il centauro. Ingenti, i danni alla vettura.

I soccorsi

Sul posto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118: non si conoscono ancora le cause e l'esatta dinamica del sinistro. Accertamenti in corso.