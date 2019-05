Incidente a Capitello, auto si ribalta sul lungomare: ferite due suore

Tragedia sfiorata, nel primo pomeriggio di oggi, a Capitello (Ispani), dove un’automobile, con a bordo due suore è improvvisamente sbandata andandosi a scontare contro la ringhiera del lungomare. E, in pochissimi secondi, si è ribaltata quasi del tutto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso le due suore. Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite, ma sono state comunque condotte all’ospedale di Sapri per accertamenti. Incredulità tra i passanti per l’accaduto.