Incidente sul lungomare tra auto e scooter: centauro in ospedale

Brutto incidente sul lungomare Colombo a Salerno tra un’auto e uno scooter, nel tardo pomeriggio di oggi. Ad avere la peggio, il centauro che è stato soccorso dai sanitari del 118 e, quindi, condotto in ospedale per le cure del caso.

Gli accertamenti

Sul posto, le forze dell'ordine per i rilievi si indaga, per far luce sulle cause del sinistro.