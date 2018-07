Perde il controllo dello scooter sul lungomare di Salerno: ferito 16enne

Paura, alle 14.30, in via Lungomare Colombo, nei pressi del Polo Nautico di Salerno, dove un ragazzo di 16 anni ha perso il controllo del suo scooter cadendo rovinosamente sull’asfalto. Fortunatamente ha riportato solo varie escoriazioni. Sul posto è giunta un’ambulanza della Misericordia che lo ha trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” per accertamenti.