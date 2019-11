Incidente sul lungomare Marconi: un ferito in ospedale

Brutto incidente, stamattina, sul lungomare Marconi di Salerno. Due mezzi, un'auto ed un furgone, si sono scontrati per cause da accertare: ad avere la peggio, il conducente del camioncino che è stato condotto in ospedale per le cure del caso.

L'intervento

Sul posto, una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi. Tanto spavento, ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza.