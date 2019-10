Incidente tra auto e scooter sul Lungomare Marconi: grave centauro

Paura, nella tarda serata di sabato, a Torrione, dove una moto è stata travolta da un’automobile, con a bordo due giovani (un ragazzo e una ragazza) sul Lungomare Marconi.

I soccorsi

L’impatto è stato violento. Il centauro è caduto rovinosamente sulla carreggiata ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è arrivata una volante della Polizia di Stato che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità del sinistro.