Incidente sul lungomare Tafuri, ferito un agente della Polizia

Brutto incidente a Salerno, sul Lungomare Tafuri, all’altezza dell’incrocio di via Carella. Tutte da accertare, le cause del sinistro dove è rimasta coinvolta una moto della Polizia, come riporta Salernonotizie.

I soccorsi

L'agente che viaggiava sulla moto, ferito, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Ruggi”, per le cure del caso. Traffico in tilt, ma nessuna grave conseguenza. Indagano, dunque, i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro avvenuto poco dopo le 13 di oggi.