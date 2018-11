Incidente a Torrione tra auto e scooter: grave il centauro

Brutto incidente, in serata, sul Lungomare Tafuri: per cause da accertare, all’altezza delle piscine comunali, un’auto ed uno scooter che procedeva in direzione centro, si sono violentemente scontrati.

I soccorsi

Il centauro è rimasto ferito, cadendo sull’asfalto, mentre il motorino è finito contro un palo della pubblia illuminazione. Gravi, le condizioni del malcapitato che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno. Sul posto, gli Agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.