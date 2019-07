Incidente sul lungomare Tafuri, auto contro moto: 2 feriti

Incidente sul lungomare Tafuri, all'altezza del Grand Hote Salerno. Per cause da accertare, infatti, un'auto e una moto si sono scontrate.

I soccorsi

Ad avere la peggio, due anziani che sono stati trasportati dall'Humanitas in ospedale, per le cure del caso. Si indaga per ricostruire le cause e l'esatta dinamica del sinistro.