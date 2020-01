Investito in sella alla sua moto a Torrione: carabiniere in ospedale

Tanta tensione, in tarda mattinata, sul lungomare Tafuri, all'altezza della scuola Matteo Mari. Un carabiniere, in sella alla sua moto, è stato investito da un’auto, come riporta Salernonotizie.

I soccorsi

Sul posto, le forze dell’ordine e un’ambulanza per soccorrere il ferito che è stato, dunque, condotto in ospedale per le cure del caso. Si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.