Incidente tra due auto sul lungomare a Salerno: traffico in tilt

Paura, oggi pomeriggio, sul lungomare Tafuri di Torrione, a Salerno, dove due automobili (Fiat 500 e Citroën C3) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto, avvenuto nei pressi dei semafori collocati vicino ai giardinetti sottostanti al Forte “La Carnale”, nessuno degli occupanti delle vetture è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso i malcapitati. Disagi alla circolazione veicolare.