Incidente sul lungomare di Torrione, moto contro auto: un ferito

Brutto incidente, sul Lungomare Tafuri di Salerno: una moto ed un'auto, infatti, per cause da accertare, si sono scontrate all'altezza del Forte La Carnale.

Il ferito

Ad avere la peggio, il centauro che è stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale per le cure del caso. Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Accertamenti in corso.